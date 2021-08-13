Сейчас половину украинского экспорта составляет продовольственное и металлургическое сырье.

В этом году для украинского экспорта сложились благоприятные условия, впрочем ситуация может резко измениться уже в следующем году.

Как говорится в сюжете "5 канала", за 6 месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины вырос на треть против аналогичного периода в прошлом году, достигнув почти 30 млрд долларов. При этом половину украинского экспорта составляет продовольственное и металлургическое сырье.

"На сегодня есть привлекательная конъюнктура на наш экспорт сырьевой... но дальше естественное колебание цену опустит, и не надо рассчитывать, что весь следующий год будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт", – считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В качестве примера эксперты приводят наибольшую экспортную позицию Украины – зерновые и масличные культуры, спрос на которые поддерживают правительственные импортеры из разных стран. Тендеры на новый урожай пшеницы уже объявили Филиппины, Япония, Алжир и Корея. Однако, покупатели сдержанны – выжидают более дешевых цен. Рынок уже чувствует разворот ценового тренда.

"Если мы говорим о сельскохозяйственной продукции, здесь очень многое зависит от уровня урожая. Например, сейчас засуха в Бразилии – это влияет. Но рекордные урожаи будут в Украине и в России – и это приведет к тому, что много продукции попадет на рынок и цены опустятся", – прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина ускоряет темпы экспорта зерна на фоне прогноза рекордного урожая.

Автор: Григорий Бондарь