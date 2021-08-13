Прогнозировать ценовую динамику на сырьевых рынках, как и на любых других рынках, просто физически невозможно, отмечают специалисты.

В Украине наблюдаются положительные тенденции по экспорту сырьевой продукции, но все может измениться, ведь естественные колебания могут "опустить" цены.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, касательно экспорта сельскохозяйственной продукции - здесь многое зависит от уровня урожая.

"Например, сейчас засуха в Бразилии, это влияет. Но рекордный урожай будет в Украине и, наверное, в России. Это приведет к тому, что много продукции нового урожая попадет на рынок, и цены опустятся", — заявил Фурса.

Читайте такжеЛидерам украинского экспорта советуют готовиться к кризисным спадамЖурналисты отмечают, что менее прогнозируемые цены на рынке железной руды и металлопродукции. Сейчас они высокие, но в ближайшее время возможен спад.

"Прогнозировать ценовую динамику на сырьевых рынках, как и на любых других рынках, просто физически невозможно. Поэтому сейчас мы не можем сказать, как долго это держится. Базой для этого стала борьба с кризисом, потому что американцы напечатали очень-очень много долларов. Частично эти доллары ушли, в том числе, на сырьевые рынки", — пояснил Фурса.

Поэтому специалисты советуют украинским производителям, лидирующим в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам.

Автор: Григорий Бондарь