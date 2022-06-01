Если до войны люди зарабатывали за рубежом и присылали деньги в Украину, то теперь украинские семьи тратят деньги в основном в Европе.

Советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что давление на национальную валюту снизится, когда украинцы, которые выехали за границу, вернутся домой.

Об этом он сказал во время информационного телемарафона.

По словам Милованова, во время войны всегда есть давление на валюту.

"Сейчас много денег уходит из Украины на поддержку людей, которые уехали. То есть люди получают зарплату или имеют сбережения, но, к сожалению, из-за войны вынуждены тратить их в Европе, или в США, или в Лондоне", - сказал он.

Милованов отметил, что если до войны финансовый поток шел наоборот: то есть люди зарабатывали за рубежом и присылали деньги в Украину, то теперь украинские семьи тратят деньги в основном в Европе.

По убеждению эксперта, это является главным фактором давления на валюту.

"Поэтому со временем люди будут возвращаться, и это давление будет уменьшаться", - считает он.

Милованов добавил, что снижению давления на национальную валюту также будет способствовать разблокирование портов и соответственно возобновление экспорта украинских товаров, что приведет к поступлению валютной выручки.

Курс во время войны:

Официальный курс гривни к доллару был зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл с 24 февраля 2022 года.

На 1 июня курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 35 копеек – до 36,00 грн/долл. по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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