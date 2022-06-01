Курс гривни к евро сегодня составляет 38,50 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 35 копеек – до 36,00 грн/долл. по сравнению с предыдущим показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, к евро гривня укрепилась на 30 копеек - до 38,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,00 грн за долл., евро - 37,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн / долл. с 24 февраля 2022 года.

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