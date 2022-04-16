По словам президента, продолжение войны будет истощать экономику Украины, но наше государство имеет несколько источников финансовой поддержки.

Ситуация с экономикой Украины будет улучшаться, в первую очередь благодаря поддержке партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими журналистами 16 апреля, передает "Обозреватель".

По его словам, первый месяц российской войны стоил Украине 7 миллиардов долларов. При этом, чем дольше будут идти военные действия, чем большее давление это будет оказывать на экономику нашей страны.

По словам главы государства, еще одним фактором, помимо поддержки партнеров, который окажет положительное влияние на экономику Украину, станет возвращение ранее выехавших из страны людей, которые активно включаться в работу.

"Я считаю, что люди будут возвращаться и будут работать. И экономически ситуация будет лучше", – сказал Зеленский.

Он отметил, что большие финансовые траты в начале полномасштабного вторжения России были вызваны необходимостью быстро обеспечить Украину всем необходимым. "Была задача: если обвал города, там все должно уже быть", – сказал Зеленский. Из-за этого, по его словам, таможня и налоговая "нормально не работали".

"Первый месяц – это сложная история, связанная с тем, что нам нужен был полный импорт, вся гуманитарка. Мы не обращали внимания, как это доставляется. Какие очереди и т.д. на таможнях – нас это не интересовало. Нас интересовало очень быстрое наполнение пищевыми продуктами и медсредствами всех городов, которые завтра могут быть оккупированы", – отметил Зеленский.

По словам президента, продолжение войны будет истощать экономику Украины. Тем не менее, государство имеет несколько источников финансовой поддержки. Речь идет о МВФ, различных программах помощи, грантах.

При этом Зеленский считает, что собранные для помощи Украине средства, прежде всего те, что собраны в поддержку беженцев, распределяются партнерами несправедливо. По его мнению, эти деньги следует передать именно Украине, а не странам, принявших беженцев.

"Если деньги выделяют на наших людей, они должны заходить в наше государство. А наше государство должно перечислять уже людям, которые или находятся в нем, или беженцам. Это – справедливо. А когда собираются под нас деньги в мире, а потом они сюда даже не заходят, а идут на те государства, которые снабжают наших граждан помощью – это не очень справедливо", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на безопасной территории вернулись к работе четыре пятых от всех украинских предприятий. Также президент добавил, что "перестраиваются транспортные сети, наблюдаются хорошие показатели в сфере торговли и услуг".

Вас также могут заинтересовать новости: