Министр назвал условия роста экономики Украины на 8%

Для роста экономики Украины на 8% банки должны выдавать бизнесу минимум 400 млрд грн кредитов ежегодно, отметил Петрашко.

Отечественная банковская система должна выдавать бизнесу минимум 400 млрд грн кредитов ежегодно, чтобы украинская экономика росла на 8%, о чем в эфире одного из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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«Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн, чтобы мы росли на 8%. И тут может быть любая программа – если не будет 400 миллиардов, то расти экономика на 8 или 9% не будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее. Валовой внутренний продукт Украины в январе-феврале 2020 года сократился на 0,2%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.