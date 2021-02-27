Основные факторы роста - частное потребление, увеличение агропроизводства и частичное восстановление инвестиций.

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "В" с прогнозом "Стабильный".

Как отмечают аналитики, макроэкономическая политика подтвердила относительно высокий уровень устойчивости к коронавирусному шоку. Вместе с тем эксперты считают слабыми показатели управления, и высокими законодательные и судебные риски, пишет Finbalance.

Fitch констатирует, что возможность выпуска еврооблигаций и имеющаяся внутренняя ликвидность дали определенное пространство для управления ситуацией на фоне задержки с получением следующего транша МВФ и ожидаемых трудностей с утверждением Верховной Радой законов для борьбы с коррупцией и по судебной реформе. Аналитики ожидают транш от МВФ для Украины в 2021 году на $700 млн, привлечение другого официального финансирования на $1,5 млрд, выпуск евробондов на сумму большую, чем запланированные $1,4 млрд.

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Агентство прогнозирует, что текущий счет платежного баланса после профицита 4,4% ВВП в 2020 году вернется к дефициту 0,3% ВВП в 2021 году и 1,2% ВВП в 2022 году из-за восстановления внутреннего спроса и менее благоприятные условия торговли, но это может быть компенсировано, в частности, большими прямыми иностранными инвестициями. Валютные резервы к концу 2022 года могут вырасти до 4,5 месяцев текущих внешних платежей (с 3,4 месяцев на конец 2019 года).

Fitch ожидает, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 4,1%, в 2022 году - на 3,8% (после сокращения на 4,2% в 2020 году, что было обусловлено эпидемией COVID-19 и плохим урожаем, который отнял от ВВП 1 п. п.). Основные факторы роста - частное потребление, увеличение агропроизводства и частичное восстановление инвестиций.

По выводам аналитиков, на конец 2021 года инфляция может ускориться до 6,9% и снизиться до 5,3% на конец 2022 года.

Они прогнозируют, что дефицит бюджета в 2021 году уменьшится до 5,1% ВВП и 3,7% ВВП в 2022 году (в 2020 году было 5,5% ВВП), а госдолг после роста в 2020 году до 55,6% ВВП (с учетом госгарантий - 62,8%) - в 2021-2022 году стабилизируется на уровне 54% ВВП.

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Автор: УНИАН