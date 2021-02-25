Райс отметил, что не может назвать точных сроков возобновления переговоров.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил продуктивность переговоров с Украиной в ходе недавно завершившейся миссии, но назвал ряд проблемных вопросов, решение которых необходимо для продолжения переговоров.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в ходе брифинга.

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«Обсуждения были, я бы сказал, продуктивными, но некоторые вопросы остаются нерешенными, и как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам, мы рассчитываем на сотрудничество с властями и продолжение наших обсуждений. Пока точных сроков я назвать не могу», - сказал Райс.

В числе вопросов, требующих решения, он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, фискальные риски бюджетного дефицита и укрепление судебной системы.

Миссия МВФ в Украине

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

Миссия Международного валютного фонда в Украине в феврале 2021 года завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

18 февраля 2021 года послы G7 рассказали, на каких условиях Украина получит транш МВФ.

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Автор: Екатерина Жирий