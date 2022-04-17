Наше государство также рассматривает возможность выпуска купонных облигаций с нулевой процентной ставкой.

Украина попросила у стран "Большой семерки" о финансовой поддержке в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет Reuters.

По его словам, наше государство также рассматривает возможность выпуска купонных облигаций с нулевой процентной ставкой. Это поможет покрыть дефицит бюджета, который возник из-за войны, на следующие шесть месяцев.

Устенко отметил, что эти варианты сейчас активно обсуждаются.

Как сообщил УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.

Он также отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать.

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