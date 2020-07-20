Украинский бизнес получил "доступных кредитов" на 1,8 миллиарда гривень

За прошедшую неделю банки выдали 106 новых кредитов на сумму свыше 360 миллионов гривень.

Украинские банки на прошлой неделе предоставили 110 новых кредитов в рамках государственной программы кредитования для предпринимателей "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 324 миллиона гривень, а с начала действия программы в феврале и по состоянию на 20 июля бизнес получил 1250 кредитов на 1,775 миллиарда гривень, сообщает пресс-служба Минфина.

Читайте такжеКабмин упростил получение доступных кредитов для бизнеса

"Больше всего активизируют программу соглашения в части рефинансирования ранее предоставленных кредитов. Портфель рефинансированных кредитов уже превысил миллиард гривень (1,073 миллиарда гривень) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 5,6 миллиарда гривень с момента запуска этого антикризисного продукта", - сказано в сообщении.

Общая сумма заявок на инвестиционные кредиты составила 4,838 миллиарда гривень, а портфель предоставленных кредитов в рамках этого продукта программы достиг уже 687,424 миллиона гривень.

"Каждый второй (55%) кредит на условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получают предприятия, которые работают в сельском хозяйстве. 14% выданных займов приходится на предпринимателей, занятых в перерабатывающей промышленности. И 12% - бизнес в оптовой и розничной торговле", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram