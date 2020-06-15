В Минфине рассказали, сколько дешевых кредитов для бизнеса выдали украинские банки

За прошедшую неделю банки выдали 34 кредита на 23,71 млн грн.

Украинские банки на прошлой неделе предоставили еще 34 кредита в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 23,71 млн грн, а с февраля бизнес получил уже 639 кредитов на 404,76 млн грн в рамках этой программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"На прошлой неделе к программе присоединился АО "Креди Агриколь Банк". Поэтому, соответственно, клиенты уже 16 банков Украины имеют возможность получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, теперь участие в программе принимают "Укргазбанк", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", АКБ "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк», Банк "Альянс", "ТАСкомбанк", Банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен Банк Аваль", КБ "Глобус" и "Креди Агриколь Банк".

Также сообщается, что на этой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует программу, планирует подписание соответствующего соглашения с АО "ОТП Банк".

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"Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). Инструменты доступны буквально третью неделю, но аккумулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривен (1 млрд 123,23 млн грн)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд будет реализовывать программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

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