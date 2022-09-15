Министр финансов сделал прогноз по курсу доллара.

Если Украина продолжит терять свои территории, порты и другую инфраструктуру, то курс доллара может пересечь отметку в 50 гривень.

Такой прогноз сделал министр финансов Сергей Марченко в интервью "Суспільному".

По его мнению, если Украина будет постепенно идти к победе в войне с Россией, то рисков существенной девальвации гривны не ожидается. В противном случае – возможны негативные сценарии.

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"Если мы отвоевываем территории, то у нас, наоборот, сценарии положительные. Негативные – это когда у нас заблокированы порты, мы ничего не можем экспортировать, теряем инфраструктуру и так далее", – отметил Марченко.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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