Напомним, НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В сентябре курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

Такие прогнозы делают экономические эксперты, передает "Телеграф".

По словам, представителя экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, нынешняя ситуация на наличном рынке валют можно назвать шатким равновесием, при котором с октября все может измениться:

Відео дня:

"Начнет работать программа ленд-лиза по поставке Украине больших партий оружия, военной техники и снаряжения. Тогда курс доллара может пойти как вверх (если сократится финансовая помощь Украине из-за рубежа), так и вниз (если на фронте произойдет перелом в нашу пользу, увеличится экспорт украинского зерна)".

По мнению эксперта Александра Охрименко, сейчас Национальному банку удалось стабилизировать ситуацию с курсом.

"Доллар по 40+ сейчас всех устраивает", – уверен он.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин тоже считает, что стабильность на рынке поддерживается в значительной мере действиями НБУ, а именно выкупом ценных бумаг Минфина и эмиссии.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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