Ключевыми рисками для экономики в НБУ считают усиление карантина в Украине и в мире.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 8,5% годовых после повышения ее до 8% в июле.

Об этом говорится в материалах регулятора.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, Национальный банк прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала. Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году", - говорится в сообщении.

Основным предположением, которое правление НБУ принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Получение Украиной 2,7 млрд долл. США в рамках распределения специальных прав заимствований (СПЗ) МВФ упростило финансирование бюджетных потребностей в краткосрочной перспективе, в частности выплат по внешним обязательствам. В то же время продолжение сотрудничества с МВФ по действующей программе stand-by необходимо для поддержания макрофинансовой стабильности в последующие годы", - сообщает регулятор.

Отмечается, что выполнение программы МВФ позволит получить официальное финансирование из других источников, а также будет способствовать более низким ставкам по внешним заимствованиям и поддержке интереса иностранных инвесторов к гривневым активам.

Ключевыми рисками для экономики в НБУ считают значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

"Распространение новых вариантов коронавируса может привести к очередному усилению карантинных ограничений и ослаблению экономической активности. Направление влияния на инфляцию будет определяться соотношением проинфляционных (из-за нарушения производственных цепей) и дезинфляционных (из-за угнетения совокупного спроса) факторов. Более длинный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах-торговых партнерах будет давить на внутренние цены и угрожать более длительным отклонением инфляции от цели 5%", - сказано в материалах регулятора.

Актуальны и другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли, сообщили в Нацбанке.

Учетная ставка в июле:

В июле Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что это продиктовано усилением инфляционного давления и стремлением привести инфляцию к плановым 5% в 2022 году.

Автор: Екатерина Жирий