Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 3 июля, вырос на 10 копеек - до 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро - по курсу 43,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 16 копеек и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал сразу на 20 копеек - до 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек - до 44,20 грн/евро (курс продажи - 44,00 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 3 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,75 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 43,70 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 1 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до 5 июля в банках будет находиться в пределах коридора от 40,15 до 41,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,30 до 41,00 грн/долл.

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