Продать доллар можно в среднем по курсу 40,55 грн, евро - 43,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 июля, вырос на 10 копеек и составляет 41,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,55 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 6 копеек и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек - до 44,20 грн/евро (курс продажи - 44,00 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 3 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,75 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 43,70 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 1 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 5 июля в банках будет находиться в пределах коридора от 40,15 до 41,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,30 до 41,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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