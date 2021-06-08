Увеличение налогового давления на бизнес может в конечном итоге привести к тому, что поступления в государственный бюджет сократятся.

Для нормального функционирования экономики необходим стратегический подход к налоговому законодательству, чтобы предприятия могли формировать долгосрочные планы развития.

Об этом в интервью телеканалу «Україна-24» заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«К сожалению, или к счастью, у нас действительно очень нестабильное налоговое законодательство. У нас меняется оно постоянно. Но беда его даже не в этом, можно его менять часто, но это должна быть продуманная, просчитанная история с точки зрения долгосрочного эффекта для страны, для индустрии», - сказал Рыженков.

Он отметил, что из-за отсутствия в стране стратегии налоговой политики, прежде всего страдают предприятия, которые вынуждены конкурировать на внешних рынках.

«Мы не можем изобретать свой собственный путь, как мы любим. Особенно для тех индустрий, которые работают на мировых рынках. Для тех индустрий, которые работают на мировых рынках, должна применяться мировая практика. И правильно было бы посмотреть на мировой опыт, посмотреть, как это делается в других странах, наших странах-конкурентах. А наши страны-конкуренты по руде - это Австралия, Бразилия, Россия и Казахстан», - отметил он.

По его словам, увеличение налогового давления на бизнес, которое планирует провести правительство, может в конечном итоге привести к тому, что поступления в государственный бюджет сократятся.

«Если продукция потеряет конкурентоспособность, то о чем дальше говорить? Важно, чтобы эти меры, которые будут предприняты, не привели к обратному эффекту: вместо увеличения поступлений в бюджет будет обратная ситуация, когда поступлений станет меньше», - сказал Рыженков.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Как отметил эксперт Владимир Фесенко, желание власти сегодня пополнить госбюджет благодаря увеличению налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны.

По его словам, между украинским бизнесом и правительством должен быть проведен конструктивный диалог, чтобы найти оптимальную величину налоговой нагрузки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь