Законопроектом №5066-1 предусмотрено увеличение до 65% отчислений из собранного налога на доходы физлиц при нынешних 60% к доходам общего фонда местных бюджетов.

Принятие законопроекта №5066-1 "о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно увеличения процента зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты местного самоуправления" будет способствовать улучшению финансовой состоятельности территориальных общин путем увеличения процента зачисления в доходы бюджетов сельских, поселковых и городских территориальных общин.

Об этом заявила на своей странице в Facebook народный депутат Украины Леся Забуранная, которая является соавтором законопроекта.

"Стала соавтор законопроекта, которым будут увеличены - до 65% отчисления из собранного налога на доходы физлиц (при существующих 60%) к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин. В то же время предусматривается снижение с нынешних 15% до 10% отчисления НДФЛ в доходы областных бюджетов. 25% отчислений по этому налогу в государственный бюджет, по законопроекту, так и остаются", - написала народный депутат.

Забуранная напоминает, что в 2014 году Украина взяла курс на внедрение децентрализации, в результате которой произошли изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

"В течение 2014-2020 годов объем финансовых ресурсов местного самоуправления рос, вместе с тем непосильно росли и расходные нагрузки на бюджеты местного самоуправления. В течение внедрения реформы децентрализации государством был переведен на бюджеты территориальных общин ряд полномочий и расходов без надлежащего финансового ресурса", - пишет она.

"Законопроект предлагает частично компенсировать потери бюджетов территориальных общин и расходы, которые возникли в связи с передачей от государства местному самоуправлению дополнительных полномочий и в целом способствовать улучшению финансовой состоятельности территориальных общин путем увеличения процента зачисления в доходы бюджетов сельских, поселковых и городских территориальных общин!",- говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН