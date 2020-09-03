В прошлом году перечисленных в Украину денег было намного больше.

Почти 6,5 миллиарда долларов перечислили украинцы на родину в этом году. Размер переводов уменьшился на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Как переводят деньги в Украину

"Больше всего средств перечислили через корреспондентские счета и неформальные каналы. Всего в прошлом году от трудовых мигрантов в Украину поступило 12 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале лета денежные переводы в Украину сократились на 8,5%.

Что этому предшествовало

Всего за 2019 украинцы перевели 12 миллиардов долларов.

Больше всего денег в Украину поступило из Польши - 3,686 миллиарда долларов, России - 1,234 миллиарда долларов, Чехии - 1,113 миллиарда долларов, в США - 984 миллиона долларов, Великобритании - 601 000 000 долларов.

Ожидается, что в этом году сумма переводов будет значительно меньше.

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Автор: УНИАН