В Украине продолжают расти тарифы на коммунальные услуги и цены на продукты питания.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Больше всего выросли тарифы в июле 2021 года, по сравнению с декабрем прошлого года, в Херсонской (на 24,4%), Полтавской (21,2%) и Кировоградской (16,4%) областях, а на продукты питания в городе Киеве (10,7%), Сумской (10,4%) и Черкасской (9,9%) областях.
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Согласно обнародованным данным, больше всего выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле 2021 года, по сравнению с декабрем прошлого года, в Херсонской (на 24,4%), Полтавской (21,2%) и Кировоградской (16,4%) областях, а на продукты питания и безалкогольные напитки в городе Киеве (10,7%), Сумской (10,4%) и Черкасской (9,9%) областях.
Отмечается, что в целом по Украине за соответствующий период тарифы выросли на 9,7%, а на продукты питания и безалкогольные напитки на 8,6%.
Потребительская инфляция:
Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.
По данным отчета "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов" за 2020 год Государственной службы статистики, только 1% украинцев считают себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) относят себя к категории бедных.
Уровень жизни украинцев:
- По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.
- Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.
- По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.
- По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могли позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могли купить дорогую технику (холодильник или телевизор).
- 11 августа 2021 года председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что украинцы массово проедают свои сбережения.