Две трети граждан Украины (67%) относят себя к категории бедных.

В Украине продолжают расти тарифы на коммунальные услуги и цены на продукты питания.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Больше всего выросли тарифы в июле 2021 года, по сравнению с декабрем прошлого года, в Херсонской (на 24,4%), Полтавской (21,2%) и Кировоградской (16,4%) областях, а на продукты питания в городе Киеве (10,7%), Сумской (10,4%) и Черкасской (9,9%) областях.

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Согласно обнародованным данным, больше всего выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле 2021 года, по сравнению с декабрем прошлого года, в Херсонской (на 24,4%), Полтавской (21,2%) и Кировоградской (16,4%) областях, а на продукты питания и безалкогольные напитки в городе Киеве (10,7%), Сумской (10,4%) и Черкасской (9,9%) областях.

Отмечается, что в целом по Украине за соответствующий период тарифы выросли на 9,7%, а на продукты питания и безалкогольные напитки на 8,6%.

Потребительская инфляция:

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

По данным отчета "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов" за 2020 год Государственной службы статистики, только 1% украинцев считают себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) относят себя к категории бедных.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могли позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могли купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

11 августа 2021 года председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что украинцы массово проедают свои сбережения.

Автор: Богдан Слуцкий