В Киеве утверждают, что задержки поставок вооружений привели к росту дефицита бюджета.

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал западных союзников ускорить выплату кредита в размере 50 млрд долларов. В Киеве утверждают, что задержки с поставками вооружений привели к росту дефицита бюджета, из-за чего Украина вынуждена искать деньги на содержание армии, пишет Financial Times со ссылкой на комментарий министра.

Он подчеркнул, что медленные поставки оружия, особенно из США, привели к росту военных расходов на $12 млрд. Это заставило страну зафиксировать дефицит, который, по оценкам других чиновников, в этом году составит чуть меньше четверти ВВП, или $43,5 млрд.

Прямая военная помощь США в размере $27 млрд была одобрена Конгрессом в апреле этого года, но ее выделение медленное: "Мы все еще испытываем нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов", – подчеркивает Марченко.

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По его словам, это означает, что стране "не будет хватать денег на выплату зарплат нашим военным". Министр добавил, что задержки с предоставлением помощи означают, что зарплатные пакеты, зарезервированные на конец 2024 года, были использованы для "закупки необходимого вооружения и боеприпасов" в начале 2024-го.

Журналисты подчеркивают, что западные союзники не финансируют непосредственно зарплаты украинской армии. Однако отсутствие американского оружия и одновременный рост военных расходов означает, что Киеву придется финансировать войну за счет сокращения расходов, продажи государственных активов и повышения налогов.

Министр финансов заявил, что угрожающая финансовая ситуация в стране подчеркивает необходимость для США и других стран пообещать большую помощь и ускорить прогресс в предоставлении кредита в размере $50 млрд, обещанного лидерами G7.

Деньги из доходов от активов РФ

G7 намерена завершить предоставление кредита в этом году и выплатить его за счет доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка на сумму 260 млрд евро. Союзники будут решать, как потратить $50 млрд, но украинские чиновники надеются, что по крайней мере часть из них будет выделена на вооружение

"Украина находится в очень уязвимом положении", – отметил Марченко, добавив, что кредит в размере 50 млрд. долларов является "волшебным решением". Оно позволит стране покупать военные товары и не допустит ее падения до финансового состояния, которое может обеспокоить ее кредиторов, таких как МВФ.

Однако завершение переговоров о предоставлении кредита в размере $50 млрд застряло в сложных переговорах между США и странами ЕС. США хотят получить гарантии того, что 260 млрд евро останутся замороженными в обозримом будущем, и обеспокоены тем, что Венгрия может заблокировать усилия.

С приближением президентских выборов в США, когда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп угрожает прекратить американскую помощь Украине, Марченко выразил беспокойство относительно задержек после летних каникул: "Они не готовы принять это как неотложную помощь для Украины", – сказал он о ЕС и 50 млрд долларов.

Киеву срочно нужен сигнал от западных союзников о том, что план замораживания активов будет продолжен. Это покажет МВФ, что Украина находится на прочной бюджетной почве, когда кредитор начнет проверку государственных финансов в сентябре.

Министерство финансов Украины также должно до середины сентября подать свой бюджет на 2025 год: "Мы не можем поставить эту войну на паузу. Вы не можете прекратить воевать. Вам нужны эти деньги. Поэтому если у вас недостаточно поддержки от ваших партнеров, вы будете пытаться найти эти деньги в собственных ресурсах", – сказал Марченко.

Кредит на 50 млрд долларов – детали

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила страны "Большой семерки" могут согласовать условия предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России уже до октября.

Ранее УНИАН писал, что между правительствами США и европейских стран возникло серьезное разногласие относительно плана предоставления огромного кредита Украине в 50 миллиардов долларов.

Для оказания помощи Вашингтон предложил выделить Украине кредит, который ежегодно будет выплачиваться за счет доходов, полученных от российских активов. ЕС и США теоретически согласны с этим планом, но они расходятся во мнениях относительно того, кто будет на крючке, если что-то пойдет не так. Ключевой вопрос заключается в том, кто юридически будет нести ответственность за возврат кредита, если дружественное России правительство Венгрии наложит вето на продление санкций ЕС против Кремля.

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