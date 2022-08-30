Наличный доллар может превысить отметку в 41 гривну, прогнозирует Золотько.

Курсовые колебания доллара на прошлой неделе не являются тенденцией, эта корректировка стала следствием прохождения напряженного периода, связанного с Днем независимости. На него ранее прогнозировали обострение военной обстановки и новые обстрелы городов.

Как рассказала 24 каналу директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, в настоящее время курс доллара находится в пределах достаточно узкого коридора 40,8-40,95 гривен за доллар.

"В ближайшую неделю на наличном рынке будут сохраняться аналогичные тенденции. Стоимость доллара будет колебаться в ограниченном диапазоне вблизи психологической отметки 41 гривны за доллар, поскольку она очевидно является новым консенсусом между спросом и предложением. На мой взгляд, на следующей неделе наличный курс будет находиться в пределах коридора 40,5-41,5 гривны за доллар", - прогнозирует Золотько.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Кроме того, 21 июля Нацбанк повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.