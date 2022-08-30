Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 30 августа, остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня также осталась на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.
Напомним, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.
Представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что осенью курс доллара в Украине может возрасти, если сократится финансовая помощь нашей стране, а может снизиться в случае перелома в полномасштабной войне с Российской Федерацией в нашу пользу и увеличения экспорта украинского зерна.
Эксперт Александр Охрименко говорил, что сейчас Нацбанку удалось стабилизировать ситуацию с курсом.