Курс гривни к евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 30 августа, остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня также осталась на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Відео дня:

Напомним, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что осенью курс доллара в Украине может возрасти, если сократится финансовая помощь нашей стране, а может снизиться в случае перелома в полномасштабной войне с Российской Федерацией в нашу пользу и увеличения экспорта украинского зерна.

Эксперт Александр Охрименко говорил, что сейчас Нацбанку удалось стабилизировать ситуацию с курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: