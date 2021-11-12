8% опрошенных оценили свой доход выше среднего или как высокий.

Четверть украинцев удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного в течение 4-9 ноября Социологической группой "Рейтинг".

Свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%). Как средний - 31%. И только 8% оценили свой доход выше среднего или как высокий.

Четверть опрошенных сообщили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен.

Читайте такжеВ Украине у некоторых граждан зарплата поползла вверх: кто и сколько получаетСтолько же (22%) хотели бы доход более 30 тысяч гривен в месяц.

Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% - назвали 11-15 тысяч, 18% - 16-20 тысяч, 8% - 21-25 тысяч, 11% - 26-30 тысяч гривен.

Отмечается, что чем ниже доход, тем меньшую сумму опрошенные называют.

"В частности, самые низкие запросы у старших женщин - из них большинство устроила бы сумма до 10 тысяч. А самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также у жителей столицы", - говорится в результатах опроса.

*** Аудитория - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность - 5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не удовлетворены деятельностью президента, правительства и парламента.

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Автор: Таня Поляковская