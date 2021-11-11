Работой премьер-министра Дениса Шмигаля не довольны почти 70% граждан.

Большинство украинцев не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, но больше всего они не довольны деятельностью правительства и парламента.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

"33% опрошенных довольны деятельностью президента В.Зеленского, 65% - не довольны", - говорится в результатах исследования.

Деятельностью Офиса президента довольны 22%, не довольны - 72%.

Читайте такжеЗеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опросРаботой премьер-министра Украины Дениса Шмигаля довольны 18%, не доовльны - 68%, затруднились оценить - 14%.

"Больше всего среди органов центральной власти опрошенные не довольны работой Кабинета министров (80%) и Верховной Рады (83%)", - отмечают социологи.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность - 5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине подожгли автомобиль, который принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа".

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Автор: Таня Поляковская