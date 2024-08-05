'Черный' понедельник: мировые фондовые рынки обвалились

Отмечается, что технологические гиганты потеряли миллиарды.

Мировые фондовые рынки в понедельник, 5 августа, упали. В результате компании потеряли сотни миллиардов долларов.

Издание Bloomberg пишет, что фондовый рынок в США открылся в красной зоне. На этом фоне стоимость Nvidia и Apple снизилась на 14% и 8% соответственно. Среди лидеров падения также оказались Microsoft и Citigroup

"Снижение стоимости акций Nvidia приведет к потере около 358 миллиардов долларов рыночной стоимости компании, тогда как падение акций Apple "сотрет" 277 миллиардов долларов ее рыночной стоимости", – отмечают аналитики.

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Рекордное падение на фондовом рынке Тайваня

Акции компаний, в том числе техногиганта TSMC, показало рекордное падение - на 8,4%. При этом основной индекс упал на 1807,21 пункта, что стало худшим однодневным падением, и закрылся на отметке 19 830,88 - на самом низком уровне с 23 апреля.

Худший день в Южной Кореи с 2008 года

Фондовый рынок Южной Кореи пережил худшую сессию с 2008 года, когда разбушевался кнризис. Балансовый фондовый индекс KOSPI завершил торги падением на 8,8%, что впервые с марта 2020 года. В результате сработал защитный механизм и торги остановились на 20 минут. Крупнейшие производители чипов Samsung Electronics и SK Hynix потеряли 10,3% и 9,9%.

Что происходило в Европе

Ситуация на европейском рынке также была не радостная. Упали акции европейских технологических и полупроводниковых компаний. Индекс STOXX Tech снизился на 4,1%, что стало худшим показателем среди секторных индексов.

Акции производителя оборудования для чипов ASM International упали на 12%, хотя 2 августа компания уже потеряла 13%. Акции крупнейшей компании ASML упали на 4%, BE Semiconductor и STMicroelectronic - примерно на 5%.

Фондовый рынок Японии – масштабный обвал за 37 лет

5 августа началось с серьезного удара по фондовому рынку Японии, что повлекло за собой существенное снижение всех азиатских индексов. Ключевой японский индекс Nikkei к завершению торгов потерял 12,4%. Это стало наибольшим падением за 37 лет - с октября 1987 года. В процессе торгов Nikkei падал и вовсе на 4451 пункт, что стало его крупнейшим падением в истории.

Причины падения фондовых рынков

Издание The Economist пишет, что мировые фондовые рынки упали на фоне опасений надвигающейся глобальной рецессии в США и опасений, что на искусственный интеллект возлагаются нереалистично большие надежды.

Самые большие колебания были зафиксированы у технологических гигантов Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, которые активно осваивают ИИ.

Что предшествовало падению фондовых рынков 5 августа

2 августа в США сообщили о неожиданно слабых данных по занятости, что усилило опасения относительно будущей рецессии. Така ситуация заставилв инвесторов сбрасывать акции.

На этом фоне золото снова резко подскочило в цене и приблизилось к рекордной отметке. Это произошло на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки.

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