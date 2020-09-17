Украина нуждается в увеличении инвестиций в сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, чтобы улучшить состояние человеческого капитала в стране.
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Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.
Оценка человеческого капитала в Украине
В частности, Всемирный банк отметил низкий современный уровень развития человеческого капитала в Украине.
"В Украине ребенок, родившийся сегодня, может рассчитывать только на достижение 63 процентов производительности взрослого человека с полноценным образованием и в оптимальном состоянии здоровья. Хотя это выше среднего показателя для стран с подобным уровнем экономического развития во всем мире, однако это ниже среднего уровня для Европы и Центральной Азии", - сказано в сообщении.
Тенденция развития в Украине
Кроме этого, банк отмечает, что на протяжении 2010-2020 годов ситуация с развитием человеческого капитала в Украине не улучшалась.
Пресс-служба Всемирного банка подчеркнула, что в ближайшие годы банк существенно увеличит финансовую поддержку проектов по развитию человеческого капитала в мире.
Что этому предшествовало
- 11 сентября Всемирный банк призвал Украину ускорить принятие законов, необходимых для своевременного запуска рынка земли, который ожидается в июле 2021 года.
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