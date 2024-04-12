Цены на золото достигли 2400 долларов за унцию.

В пятницу, 12 апреля, цены на золото достигли нового исторического максимума. Поскольку геополитические риски на Ближнем Востоке и экономические беспокойства относительно Китая подтолкнули высокий спрос, сообщает Reuters.

Отмечается, что спотовое золото подорожало на 0,9% до 2395,66 долларов США за унцию. За неделю цены выросли почти на 3%. Фьючерсы на золото в США подорожали на 1,8% до 2414,30 долларов.

По словам старшего аналитика ActivTrades Рикардо Эвангелиста, потенциал для роста цен существует на фоне закупок центральным банком и увеличения спроса на надежные активы из-за тревоги инвесторов относительно обострения геополитических конфликтов.

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Кроме того, спотовая цена серебра выросла на 2% до 29,04 долларов за унцию, достигнув самого высокого уровня с начала 2021 года.

Платина выросла на 1,7% до 996,36 долларов, а палладий укрепился на 0,5% до 1051,50 долларов.

Цены на золото - последние новости

В начале апреля стало известно, что стоимость золота подскочила до 2265 долл за унцию. Среди причин эксперты тогда называли военные действия в Украине и на Ближнем Востоке.

Позже эксперты отмечали, что цены на этот драгоценный металл продолжают демонстрировать рекордный рост из-за опасений роста инфляции, которая увеличила спрос на золото как инструмент страхования. При этом удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам также влияют на популярность золота.

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