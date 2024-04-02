Они подарят вам ощущение женственности.

Украшения - неотъемлемая часть любого образа, ведь именно они делают его более гармоничным и стильным. А чтобы вы долго не раздумывали о том, какой аксессуар подобрать, предлагаем вам ознакомиться с самыми модными в этом сезоне.

Серьги-кольца

Не секрет, что последние несколько лет в моде лаконичность и минимализм. Серьги-кольца, в свою очередь, выглядят сдержанно и в то же время невероятно стильно и женственно. Интересно, что их можно комбинировать и с другими украшениями. В любом случае они будут смотреться гармонично.

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Кольцо с камнями

Если вы подумали о типичных стразах, то сразу же отбросьте эту мысль. Стилисты неоднократно говорили о том, что лучше иметь одно дорогое украшение, чем десять дешевых. Присмотритесь к кольцам с разноцветными камнями. Они станут изюминкой вашего образа.

Колье "Голубка"

Это один из трендов, пришедших к нам во время полномасштабной войны. Это изысканное украшение из жемчуга и керамического голубя, символизирующего мир.

Двойной браслет

Лаконичный двойной браслет из золота идеально впишется в любой образ. Он выглядит дорого и женственно. Его можно сочетать с такими же кольцами.

Чокер

Чокер все так же будет в тренде, однако в новом сезоне стоит присмотреться к более интересным моделям. Черная повязка уже стала антитрендом, поэтому от нее лучше отказаться.

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