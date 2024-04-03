Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам влияют на популярность золота.

Цены на золото продолжают демонстрировать рекордный рост из-за опасений роста инфляции, которая увеличила спрос на золото как инструмента страхования. Стоимость спотового золота выросла на 0,2% до 2283,76 долларов США за унцию и достигла рекордного уровня в 2288,09 долларов США во время сессии, сообщает Reuters.

"Золото продолжает получать потоки активов-убежищ, поскольку Украина продолжает атаковать российскую нефтяную инфраструктуру, из-за чего игнорируется рост доходности американских облигаций и перспективы того, что ФРС (Федеральная резервная система США, – УНИАН) не снизит ставки в июне", – отметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Золото, которое используется для защиты от инфляции во время политической и экономической неопределенности, в этом году прибавило более 10,8%.

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"Сейчас золото чувствует, что инфляция является более движущей переменной, чем процентные ставки, и часть импульса также определяется спекулянтами, хедж-фондами и товарными фондами, которые начинают покупать золото каждый раз, когда их количественные системы дают им сигналы", – отметил аналитик Marex Эдвард Меир.

Кроме того, выросла также цена на серебро на 1% до 26,36 долларов за унцию. Платина выросла на 0,9% до 926,80 долларов, а палладий подорожал на 0,8% до 1011,62 долларов.

Золото – последние новости

1 апреля сообщалось, что цены на золото подскочили до 2265,73 долл за унцию. Тогда среди причин эксперты называли военные действия в Украине и на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что спрос на драгоценные металлы бьет рекорды в мире, украинские инвесторы ими не очень интересуются. Аналитики считают, что украинские инвесторы не очень заинтересованы в золоте, ведь у нас есть другие инструменты с большей доходностью.

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