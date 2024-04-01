Среди причин этого эксперты называют военные действия в Украине и на Ближнем Востоке.

Цены на золото 1 апреля подскочили до 2265,73 долл за унцию, что на 1,6% больше, чем 28 марта, после установления ряда пиковых значений на последних сессиях. Об этом сообщает Bloomberg.

Одной из причин этого специалисты называют то, что американская Федеральная резервная система приблизилась к снижению процентных ставок. Свою роль играет и геополитическая напряженность, вызванная тем, что происходит в Украине и на Ближнем Востоке. Третьим фактором роста называют высокий спрос в КНР.

Повышенный спрос на золото в Китае особенно отчетливо наблюдается в последние кварталы. Ранее Центробанк страны добавил значительные объемы слитков в свои резервы: запасы золота увеличивались в каждом из прошедших 16 месяцев. Кроме того, золото активно скупали состоятельные молодые жители КНР.

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Как росли цены на золото

Цены на драгоценный металл планомерно росли последние месяцы. Только с минимума в начале октября до начала декабря слитки подскочили в цене примерно на 15%. Тогда это связывали, прежде всего, с войной между Израилем и группировкой ХАМАС.

С середины февраля многие факторы подтолкнули слитки к росту примерно на 14%. Среди них особое место занимают перспектива смягчения монетарной политики основными центральными банками и повышенная напряженность на Ближнем Востоке и в Украине.

Несмотря на то, что золото активно скупают во всем мире, украинских инвесторов не очень интересует этот тренд. О причинах этого вы можете прочитать в нашем новом материале.

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