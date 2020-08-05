Более $2 тысяч за унцию: цена золота обновила исторический рекорд

Цена серебра на мировых рынках по итогам торгов 4 августа составила 26 долларов за унцию, что является рекордным показателем с апреля 2013 года.

Цена золота на мировых рынках по итогам торгов 4 августа достигла наивысшего в истории показателя 2 008 долларов за тройскую унцию.

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Об этом сообщается на инвестиционном портале торговли активами Investing.

Кроме этого, цена серебра на мировых рынках по итогам торгов 4 августа составила 26 долларов за унцию, что является рекордным показателем с апреля 2013 года.

Эксперты Investing считают, что такой рост вызван обесцениванием доллара и, как следствие, движением инвесторов к более безопасным с точки зрения отдачи активам.

Как сообщал УНИАН, 22 июля цена золота на мировых рынках по состоянию достигла показателя 1 860 долларов за тройскую унцию, что являлось рекордным показателем с сентября 2011 года.

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