В эту сумму не входит заработная плата избранника и его помощников.

В 2021 году содержание одного народного депутата Верховной Рады обойдется украинцам в более 344 тысячи гривень, что почти не отличается от суммы, что была заложена на 2020 год. В эту сумму не входит заработная плата избранника и его помощников.

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Об этом гласит информация, обнародованная на сайте парламента в проекте бюджета-2021.

Так, на 2021 год на одного народного депутата заложили такие расходы:

на проезд - 90 тысяч гривень;

на канцелярию - 1,5 тысячи гривень;

на телефонные разговоры - 4,9 тысячи гривень;

на командировки помощников - 8 тысяч гривень;

на оплату помещений в избирательных округах - 2 тысячи гривень;

на проведение и организация встреч нардепа с избирателями - 670 гривень.

Кроме того, компенсация стоимости аренды жилья или найма номеров в отелях обойдется бюджету в 237,9 тысячи гривень расходов в год.

Эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней имеет месяц.

Например, на январь, в котором 31 календарный день, одному нардепу выделяется 20,15 тысячи гривень, а на февраль, в котором 28 дней, предусматривается 18,2 тысячи гривень.

Итого в сумме 344,3 тысячи гривень на год предусмотрено на одного депутата.

Что этому предшествовало

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что в процессе проработки законопроекта о госбюджете на 2021 год расходы на ОП будут сокращены.

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Автор: УНИАН