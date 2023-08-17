Во время войны наше государство может рассчитывать только на финпомощь партнеров и кредиты под их гарантии.

Украина привлечет значительный иностранный капитал, но только при условии завершения активной фазы войны и получения гарантий безопасности от партнеров.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС? Hard Talk".

"После победы, после нормальных гарантий безопасности и раскрытия всего потенциала, о котором мы говорим, мы видим, что будет довольно большой поток всех типов средств. И дешевых пенсионных средств, и активных средств", - сказал он.

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Однако пока в Украине продолжается активная фаза войны и нет гарантий безопасности, крупный международный частный капитал не будет вкладывать инвестиции в украинскую экономику.

"Надо быть реалистами и понимать, что пока не закончится активная фаза войны и не будет гарантий безопасности, большого международного частного капитала в Украине не будет. Мы это понимаем очень четко, потому что пообщались фактически со всеми крупными частными институтами – от европейских до американских, от портфельных фондов до хедж-фондов. Самые рискованные фонды и те очень осторожно смотрят на Украину сейчас", - сказал он.

По его словам, единственным капиталом, на который Украина пока может рассчитывать – концессионный капитал партнеров, то есть, часть бюджетных средств или государственные гарантии, под которые будут финансироваться те или иные проекты с ограниченным масштабом.

Война в Украине и инвестиции

В феврале 2023 года президент Владимир Зеленский обсудил с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan вопрос привлечения частного капитала к восстановлению Украины. Тогда была достигнута договоренность о привлечении работников JP Morgan в группу советников и представителей финансово-инвестиционного сектора рынка капиталов вместе с крупнейшей в мире компанией по управлению активами BlackRock.

В мае 2023 года Министерство экономики Украины подписало договор с BlackRock о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины. Основной целью создания фонда является привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в нашем государстве.

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