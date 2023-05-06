BlackRock будет сопровождать Фонд развития Украины.

Минэкономики Украины подписало договор с крупнейшей в мире компанией по управлению активами BlackRock о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины.

Как сообщает пресс-служба ОП, данное соглашение было достигнуто по результатам встреми президента Украины Владимир Зеленского с руководством BlackRock во время которой стороны обсудили детали создания инвестиционного фонда для восстановления экономики Украины с привлечением публичного и частного капитала.

Основная цель создания фонда – привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в Украине.

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"Сейчас настал исторический момент, ведь с первых дней независимости мы не имели таких огромных кейсов инвестиционного характера в Украине. Мы гордимся тем, что можем начать такой процесс", – сказал президент Украины.

Президент подчеркнул, что начало и запуск фонда позволит привлечь капитал и начать восстановление экономики страны и создание новых предприятий сразу после прекращения активных боевых действий.

"Мы сможем предложить интересные проекты для инвестиций в энергетике, безопасности, сельском хозяйстве, логистике, инфраструктуре, медицине, ІТ, а также во многих других отраслях. Мы хотим, чтобы приходили глобальные партнеры, которые могут давать нам большие инвестиции", – отметил Зеленский.

Чарльз Хатами, курирующий работу BlackRock FMA в качестве глобального руководителя группы финансовых и стратегических инвесторов (FSIG) заявил: "Это исторический момент, едва ли не самая большая возможность объединить частный и государственный секторы в то время, когда технические инновации могут стать катализатором дальнейшего развития. Думаю, что вы сможете внести свой вклад в глобальную экономику, использовать инновации".

Война в Украине и BlackRock

BlackRock - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.

Размер активов под ее управлением по состоянию на конец 2022 года составлял 8,59 трлн долларов.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan вопрос привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

Достигнута договоренность о привлечении работников JP Morgan в группу советников и представителей финансово-инвестиционного сектора рынка капиталов вместе с компанией BlackRock.

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