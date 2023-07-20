Ранние шаги к смягчению валютных ограничений также могут включать увеличение количества иностранной валюты, которую частные лица могут покупать за гривню.

Национальный банк Украины работает над дальнейшей валютной либерализацией и ослаблением ограничений, что поможет создать нормальные условия для бизнеса. Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Национальный банк Украины рассматривает возможность разрешить иностранным акционерам возвращать дивиденды за 2023 год в рамках мероприятий по привлечению инвестиций в пострадавшую от войны экономику", - говорится в нем.

Со ссылкой на заместителей главы НБУ Юрия Гелетия и Сергея Николайчука Bloomberg отмечает, что план репатриации может быть одной из первых мер, которые НБУ введет на пути к смягчению контроля за движением капитала и возврату к политике, которая существовала до полномасштабного вторжения.

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"Этот вопрос стоит на нашей повестке дня", - сказал Гелетий.

Отмечается, что ранние шаги к смягчению валютных ограничений также могут включать увеличение количества иностранной валюты, которую частные лица могут покупать за гривню. Однако бизнес, а не домохозяйства, останется в центре внимания смягчения контроля над капиталом.

"Правительство и бизнес являются в определенной степени в приоритете над домохозяйствами, если мы говорим о соблюдении дорожной карты валютной либерализации, но при этом мы учитываем последствия тех или иных шагов", – сказал Николайчук. "Мы считаем, что если мы сможем создать нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционные и заемные возможности, компании смогут привлекать средства и оживлять свою деятельность, и, несомненно, это принесет пользу и людям".

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящего из трех этапов.