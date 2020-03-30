Украина приостанавливает большую приватизацию на время кризиса
Фонд государственного имущества воздержится от выставления на продажу объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках, о чем на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.
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«В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса», - написал он.
Что касается малой приватизации, то её фонд не планирует приостанавливать, поскольку опыт предыдущих кризисных ситуаций (в частности, глобального мирового кризиса 2008 года и спада экономической активности в Украине в 2014 году) показывает, что украинцы, малый и средний бизнес охотно инвестируют в объекты недвижимости.
«Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости – это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну», - написал глава фонда.
Как сообщал УНИАН, от приватизации в 2020 году планировалось привлечь в госбюджет 12 млрд грн - по 6 млрд грн от большой и малой приватизации.