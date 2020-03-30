Украина приостанавливает большую приватизацию на время кризиса

Фонд госимущества решил приостановить продажу объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых финансовых рынках. При этом малая приватизация будет проводиться по плану.

Фонд государственного имущества воздержится от выставления на продажу объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках, о чем на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

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«В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса», - написал он.

Что касается малой приватизации, то её фонд не планирует приостанавливать, поскольку опыт предыдущих кризисных ситуаций (в частности, глобального мирового кризиса 2008 года и спада экономической активности в Украине в 2014 году) показывает, что украинцы, малый и средний бизнес охотно инвестируют в объекты недвижимости.

«Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости – это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну», - написал глава фонда.

Как сообщал УНИАН, от приватизации в 2020 году планировалось привлечь в госбюджет 12 млрд грн - по 6 млрд грн от большой и малой приватизации.