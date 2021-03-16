По словам нардепа, на этот процесс может повлиять экономический кризис, вызванный пандемией.

Верховная Рада может разблокировать процесс большой приватизации.

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"Сложно спрогнозировать, когда мы придем к рассмотрению законопроекта о разблокировании большой приватизации. Кто будет определять и откуда расчеты? Расчеты будут предоставлены Министерством финансов в сотрудничестве с Фондом госимущества. Они прогнозируют, что мы получим именно такую сумму (12 млрд грн — ред.). Хочу напомнить, что стоимость объектов большой приватизации - более 250 млн грн за один", — сказала она.

По словам депутата, на этот процесс может повлиять экономический кризис, вызванный пандемией.

"Лично я хотела бы, чтобы данная приватизация происходила качественно. К сожалению, мир не скоро отойдет от экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Это влияет и на инвестиционную привлекательность, и на конкурентность на рынке. Хотелось бы верить, что мы в результате приватизации получим адекватную цену. Потому что мы не должны продавать государственное имущество за небольшие средства. Главное для меня – не количество, а качество данных реализованных проектов", — сказала она.

Большая приватизация: что известно

В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.

В конце 2020 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.

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Автор: УНИАН