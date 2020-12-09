​​​​​​​В ассоциации поддерживают более постепенный подход к повышению акцизов и на табачные изделия для электрического нагревания, и на сигареты. Ведь в предыдущие годы резкие повышения акциза привели к существенному недовыполнению доходов госбюджета.

Ассоциация "Укртютюн", которая объединяет четырех крупнейших производителей табачных изделий, что также входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины, поддержала предложение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложить более постепенный график повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭНы).

Об этом говорится в письме Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву.

Напомним, Налоговый комитет предложил вместо запланированного резкого повышения акцизов на ТИЭНы сразу в 4,2 раза, повысить его с 1 января 2021 г. в три раза, но в дальнейшем предусмотреть рост акциза на ТИЭНы на уровне 30% ежегодно.

"Указанное предложение по более постепенному повышению ставки налога на ТИЭНы будет способствовать умеренной фискальной политике, что защитит легальный рынок. Производители будут иметь достаточно времени, чтобы приспособить производственные процессы к новым условиям налогообложения. Постепенное повышение ставки налога соответствует европейской практике. Это улучшит инвестиционную среду и создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику Украины", - заявила генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Также в Ассоциации предложили сделать и более постепенным рост фиксированной части акциза на сигареты ежегодно на 10% к 2030 г.

Ведь, как напомнили в Ассоциации, более серьезные повышения фиксированной части акциза на сигареты в предыдущие годы приводили к серьезному недовыполнению плана доходов по табачному акцизу.

"Несмотря на увеличение ставок акциза в среднем на 25% в предыдущие годы, объем поступлений от акциза в 2019 г. остался на уровне предыдущего года. Начиная с 2018 г., не выполняется план поступлений от табачного акциза - в 2018 г. недовыполнение составило 5 млрд грн, в 2019 г. - почти 14 млрд грн, за январь-сентябрь 2020 г. - 9,7 млрд грн", - напомнили в Ассоциации "Укртютюн".

Также генеральный директор Ассоциации украинских производителей табачных изделий "Укртютюн" Валентина Хоменко отметила важность сохранения действующего размера адвалорной (процентной) ставки акциза на сигареты.

По ее прогнозам, это "обеспечит сохранение баланса конкурентной среды на рынке табачных изделий".

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Автор: УНИАН