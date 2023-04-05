Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали пополнение мобильного счета, перевод средств с карты на карту, оплата коммунальных услуг и донаты.

Украинцы продолжают активно пользоваться цифровыми каналами для осуществления банковских операций, и более половины из них готовы пользоваться исключительно цифровым банкингом без посещения банковских отделений.

Об этом свидетельствуют данные переданного УНИАН исследования компании Mastercard.

"94% держателей карт сегодня пользуются цифровым банкингом, причем подавляющее большинство из них (75%) предпочитают именно мобильные приложения. Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (51%) утверждают, что в ближайшие два года готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, без посещения физических банковских отделений", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что частота пользования цифровым банкингом выросла – об этом заявляют 43% опрошенных респондентов. В целом, треть украинцев (31%) заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг ежедневно, еще 41% делают это как минимум несколько раз в неделю.

Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали пополнение мобильного счета (82%), перевод средств с карты на карту (80%), оплата коммунальных услуг (72%), донаты (30%), оплата кредита (24%), приобретение транспортных билетов (23%), открытие депозитов (14%) и платежных карт (14%).

Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге, они отмечают возможность оформить платежную карту онлайн (61%), управление счетами разных банков в одном приложении (52%), приобретение криптовалюты (27%), покупку билетов на транспорт (27%), получение финансовых консультаций по управлению активами (22%), а также возможность покупать ценные бумаги и акции (21%).

"Цифровизация банковских решений предоставляет украинцам возможность получать качественные финансовые услуги быстро и безопасно – в любое время и наиболее удобным способом. Цифровая трансформация стала залогом устойчивости финансового сектора во времена полномасштабной войны, обеспечивая бесперебойный доступ украинцев к управлению своими счетами", – отметила вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове Анна Онищенко.

Цифровой банкинг

Международная компания Mastercard специализируется на платежных решениях и технологиях, управляя платежной сетью, которая объединяет потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях.

По состоянию на конец 2021 года украинцы предпочитали безналичные расчеты. Общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за январь−сентябрь 2021 года составило 5,655 млрд, что на 31,2% превысило показатель за аналогичный период 2020 года.

В феврале 2022 года сообщалось о том, что Пекин переходит на электронный юань и банки отказываются работать с наличкой.

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