Цифровой банк будущего не вытеснит традиционный банкинг окончательно - эксперты

Развитие инновационных сервисов не исключает потребность в традиционном банкинге.

Банк будущего будет представлять собой IТ-компанию с цифровыми сервисами, но не вытеснит традиционный банкинг окончательно.

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Такое мнение высказали ведущие финансисты Украины в ходе форума UAFIN.TECH 2019.

В частности, заместитель главы правления "Ощадбанка" Антон Тютюн отметил, что на банковском рынке Украины появилось множество новых игроков, включая телекоммуникационные компании и почтовых операторов, но развитие инновационных сервисов не исключает потребность в традиционном банкинге.

"В нашей стране 13 миллионов человек живут в селах. Больше 11 миллионов пенсионеров, а это больше 30% населения Украины. По исследованиям GfK, только 20% населения в Украине хотя бы раз в месяц заходят в онлайн-банкинг, а 47% клиентов до сих пор раз в месяц посещают отделение банка. 65% клиентов предпочитают платить коммуналку в отделениях", - сказал банкир.

По его словам, банк будущего будет примерно таким же, как сейчас, но станет намного быстрее, комфортнее, с большим количеством цифровых сервисов.

Старший вице-президент компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова в свою очередь высказала мнение, что банк будущего будет представлять собой IТ-компанию, работающую с разными сегментами, но классический банкинг никуда не исчезнет.

"Всегда необходимо понимать, что есть место, куда ты придешь, есть твой банк. И при любых вопросах и проблемах тебе помогут физически", - сказала Платонова.

По ее словам, речь не только об Украине, а о мировом тренде, так как большая часть населения планеты все еще пытается адаптироваться к классическому банкингу. "В Украине из 100 гривен только 30 проводят через безналичные обороты. 70 - все еще кеш", - добавила Платонова.

Присутствующий на форуме заместитель главы НБУ Сергей Холод отметил, что рынок движется в направлении открытого доступа к банкингу по любым каналам – как физическим, так и виртуальным.

"В будущем сохранится как физический банкинг, где можно прийти выпить кофе и просто поговорить. Хотя это в общем-то и не банковская функция, но могут быть проданы и банковские услуги. А для тех людей, которые не испытывают в этом потребности, будет все доступно в различных приложениях", - сказал он.

Представитель Международной финансовой корпорации (IFC) Зарина Одинаева высказала мнение, что конкурентоспособность банков в будущем будет сильно зависеть от возможности быстро адаптироваться к новым технологиям.

"Банк будущего мы видим в первую очередь в том, что все равно банковский сектор останется в кредитовании крупных инвестиционных проектов, инфраструктурных проектов, крупных корпоративных проектов. Этого никогда не отменить. В крупных инвестиционных размещениях", - сказала она.

Руководитель компании Moneyveo Елена Андроникова в свою очередь отметила, что развитие банка идет в микросервисы для клиентов, для которых необходим финтех, но традиционный банк останется как институт доверия.

"Банк как институт траста – доверия - всегда был, есть и будет. Потому что банк – это деньги, ассоциация с деньгами. И это то, куда и корпоративные клиенты, и физически лица готовы идти для того, чтобы делать вложения", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, согласно статистике Национального банка Украины, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь 2019 года выросло на 9% - до 64,7 миллиона штук, и 60% этого количества составляют активные платежные карты.