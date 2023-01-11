Бизнесу в период войны значительно труднее, чем в мирных условиях.

Реальный бизнес – как украинский, так и с иностранными инвестициями – выступает за либерализацию налоговой системы, снижение налогов и поддерживает антикоррупционную налоговую реформу по схеме "10-10-10". Также большинство государственных руководителей высокого звена поддерживают предложенные налоговые изменения. Однако, хотя бизнес заинтересован в поддержании и ослаблении налоговой нагрузки уже сейчас, реалии военного положения требуют максимального наполнения бюджета из всех источников.

Об этом рассказал инициатор проекта антикоррупционной налоговой реформы по схеме "10-10-10", заместитель председателя ОП Ростислав Шурма, в рамках большой ежегодной конференции Ukraine Economic Outlook.

"На сегодня 100% налогов, которые платит каждый предприниматель и каждый гражданин, идут на финансирование военных расходов. Наши партнеры дают много средств, перекрывают пенсии, зарплаты, коммуналку, субсидии, капитальные расходы, но ни копейки не дают на военные расходы, – подчеркнул Шурма. – Поэтому мы должны поддерживать определенный гарантированный уровень налоговых поступлений, который перекроет расходы на войну, которые мы несем".

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В то же время спикер подчеркнул, что бизнесу в период войны значительно труднее, чем в мирных условиях, поэтому определенные послабления были бы уместны уже сейчас. Поэтому с целью найти приемлемый баланс между потребностями государства и бизнеса в Офисе президента настроены сделать попытку ввести новую архитектуру налогообложения уже во время войны, но при этом оставить специальный временный военный налог.

"Что именно будет объектом налогообложения - оборот, выплата людям или какой-то определенный тип транзакций, мы сейчас обсуждаем. После победы военный сбор убирается, и остается лишь базовая, правильная налоговая модель, которая обеспечит период лояльного, либерального подхода к бизнесу, к инвестициям на 5-10 лет", – заявил Ростислав Шурма.

Антикоррупционная налоговая реформа – это предложенная Офисом президента концепция либерализации экономических обязательств бизнеса перед государством и одновременно усиление ответственности за налоговые махинации с целью оздоровить инвестиционный климат в Украине.

План заключается в снижении ставки налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц до 10%. Также реформа предусматривает отмену налоговых льгот. Это позволит существенно снизить долю теневой экономики и усилить уплату налогов всеми категориями плательщиков. При этом отдельные парламентарии утверждают, что это приведет к колоссальным (30-40%) потери бюджетных поступлений, а в Нацбанке заявили, что реформа угрожает финансовой стабильности в стране. В то же время сторонники реформы (а о ее поддержке заявили уже более 50 бизнес-сообществ страны) убеждены, что снижение налогов стимулирует бизнес к выходу "из тени" и будет способствовать искоренению коррупции в Государственной налоговой службе.