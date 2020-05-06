Бизнес приветствует первый шаг к началу экономической активности в стране – ЕБА

Ассоциация внесла ряд предложений для Минздрава относительно условий работы некоторых предприятий.

Бизнес приветствует принятое на заседании правительства решение об ослаблении карантина с 11 мая, которое предусматривает возобновление работы некоторых предприятий, сообщается в релизе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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Так, наряду с разрешением посещать парки, скверы и зоны отдыха разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, некоторых заведений питания - при определенных условиях, которые уже разработаны и представлены Министерством здравоохранения Украины.

"Бизнес приветствует решение постепенно запускать экономическую активность, безусловно, с сохранением определенных ограничений, чтобы минимизировать возможности распространения вируса. Первый шаг уже сделан. И мы надеемся, на каждом из следующих шагов, анонсированных властью, деловая активность будет все больше оживать. В то же время для бизнеса важна предсказуемость, поэтому было бы хорошо понимать детальные планы по ослаблению карантина на следующих этапах", - приводятся в релизе слова исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко.

Отмечается, что правила работы бизнеса, которому разрешено работать с 11 мая, указаны в соответствующем распоряжении главного санитарного врача - "О проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина". Европейская Бизнес Ассоциация проанализировала данный документ и предлагает учесть три следующих предложения от бизнеса. В рабочем порядке они были также направлены в Минздрав Украины.

"Во-первых, в контексте рекомендаций по торговле непродовольственными товарами говорится, что бизнес должен обеспечить оборудование с умывальниками для мытья рук с мылом и создать условия для обработки рук антисептиком. В то же время не все арендные торговые помещения имеют отдельно оборудованный туалет с умывальником. Часто для нескольких торговых помещений, предоставляемых в аренду, есть одна уборная для общего пользования, которая находится отдельно от арендных помещений", - говорится в релизе.

Во-вторых, в рекомендациях отмечается концентрация спиртов более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового, которая должна быть в антисептиках для обработки рук.

"В то же время в международной практике используется как этиловый, так и изопропиловый спирт с концентрацией в диапазоне от 60% до 80% по объему. Кроме того, даже действующие приказы Минздрава по дезинфекции рук медперсонала не требуют таких высоких показателей содержания спирта. Поэтому бизнес предлагает учесть международную практику в данной рекомендации", - подчеркнули в ЕБА.

Что касается работы заведений общественного питания, то в рекомендациях отмечается необходимость одно-двухместного размещения клиентов с соблюдением дистанции и индивидуальной защиты.

"В то же время неясно, какими должны быть действия при посещении заведений семьей. Кроме того, вопросом является норма о необходимости заказывать блюда дистанционно для употребления на летней площадке - почему именно заказывать стоит дистанционно", - отметили в ЕБА.

Также в рекомендациях предлагается выдавать заказ только в одноразовой таре. Однако данное требование может вызвать дополнительное загрязнение окружающей среды. Поэтому бизнес считает, что более уместным будет указать дополнительные требования для обработки посуды, а одноразовую оставить для заказов "на вынос".

И наконец, по мнению представителей ЕБА, технического уточнения требует норма, которой разрешается работа учреждений "под открытым небом". Так, согласно практике работы учреждений общественного питания, корректной является формулировка "на свежем воздухе".

"Европейская Бизнес Ассоциация благодарит правительство за шаг к старту экономической активности в стране. В то же время призываем обратить внимание на данные предложения, чтобы во время работы бизнеса на первом этапе выхода из карантина избежать коллизий в трактовке законодательства", - отмечается в релизе ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.