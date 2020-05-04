Деловые ожидания бизнеса в Украине упали до антирекорда

Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в Украине в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики.

Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в Украине в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов при том, что значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантина вновь ухудшились. Индекс ожиданий деловой активности предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса. Для сравнения, в марте значение этого индекса составило 46 пунктов», - сказал в видеокомментарии к сообщению директор Департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половнев.

По его словам, основной причиной снижения индекса является эпидемия коронавируса и карантинные меры, ограничившие возможность ведения бизнеса как в Украине, так и за границей.

Также сообщается, что пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который больше всего пострадал от карантинных мероприятий, но и о промышленности, строительстве, торговле.

«Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж. Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров. Также значительное количество компаний планирует сокращение штата работников, особенно в сфере строительства, и большое количество компаний отправляет работников в отпуск за свой счет», - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Половнева, предприниматели в опросах говорят о трудностях организации удаленной работы, также вспоминают о трудностях в оплате налогов, в особенности единого социального взноса, и о необходимости введения кредитных каникул для бизнеса.

«Впрочем, ослабление карантина, запланированное правительством на май, должно оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который уже трижды продлевался – до 24 апреля, 11 мая и 22 мая.