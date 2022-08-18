Члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) обеспокоены возможным внедрением 10% сбора на импортные валютные операции, это может привести к росту стоимости товаров и услуг, а также к росту коррупционных схем.

Об этом говорится в официальном письме ЕВА.

"Есть опасения, что данная инициатива может быть расценена странами как дополнительное налогообложение импорта, в частности дискриминационная мера по отношению к товарам и услугам из стран, которые предоставили украинским товарам режим наибольшего благоприятствования и отменили пошлины. В связи с указанным, внедрение такой меры требует предварительных переговоров с ЕС и Всемирной торговой организацией", - говорится в обращении.

Помимо прочего, дополнительный налог неизбежно отразится на ценах для конечного потребителя, что приведет к удорожанию продукции, в том числе социально значимой и жизненно необходимой, например, лекарственных средств и медицинских изделий. Следовательно, есть риск роста инфляции из-за увеличения стоимости продуктовой корзины. И, как следствие, для поддержания платежеспособности граждан может возникнуть потребность в применении компенсаторных мер.

"В то же время, в перечне импортируемых товаров есть нефтепродукты, газ, уголь, бензин, медикаменты, активные фармацевтические ингредиенты для производства лекарств, телекоммуникационное оборудование, которое используется для развития и восстановления телекоммуникационных сетей. По сути это товары критического импорта, замены которым часто нет (не производится) в Украине", - подчеркивают эксперты бизнес ассоциации.

Кроме того, дополнительное налогообложение валютных операций может привести к увеличению давления исключительно на "белый" бизнес, который официально платит налоги, а теневой сектор экономики, который работает с наличными валютными средствами или за другими "схемам расчетов, останется в конкурентном преимуществе на рынке Украины. При этом, вероятно, при введении дополнительного налогообложения импорта объемы официальных импортных операций еще больше сократятся, что приведет к увеличению налоговых поступлений. В то же время, это может иметь обратный результат в виде увеличения объемов товарной контрабанды.

"Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, Вице-премьер-министру Украины - Министру экономики Украины Юлии Свириденко, Министру финансов Украины Сергею Марченко, Председателю Национального банка Кириллу Шевченко, Председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с призывом перед принятием решения все же полноценно оценить риски от внедрения этого налога как для государства, так, в частности, и для бизнеса. Ведь львиная доля компаний в существующих непростых условиях может просто не выдержать такой нагрузки, следствием чего может стать сокращение или вообще закрытия предприятий. А это - поступления в государственный бюджет, работе места, которые предоставляет бизнес населению, заработные платы, и тому подобное. В то же время, в случае необходимости, сообщество предлагает провести широкое обсуждение с участием бизнеса, где компании смогут озвучить все возможные последствия и эффекты для бизнеса", - подчеркнули авторы письма.

Напомним, по словам нардепа Ярослава Железняка, предложение ввести 10% пошлины на импорт пришло от НБУ. Оно нашло поддержку в Офисе президента (заместителем по экономике Ростиславом Шурмой). Разработать и выступить инициатором законопроекта поручили Кабинету министров. Соответственно, главные стейкхолдеры сейчас - это ОП и КМУ.

Финального текста законопроекта пока не существует. Все детали сейчас - на уровне обсуждения. Пока не ясно, найдутся ли в Верховной Раде голоса для принятия такого решения.