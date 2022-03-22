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Австрийская строительная компания Strabag покинула российский рынок.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Приветствую решение известной австрийской компании Strabag покинуть российский рынок", - отметил он.
Министр подчеркнул, что компания сделала правильные выводы.
"Хороший пример для других, которые все еще не способны осознать, что бизнес на крови — это соответственность за российскую агрессию и российские военные преступления", - подчеркнул Кулеба.