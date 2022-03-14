Тайваньский технологический гигант ASUS в поддержку санкций западных стран покидает российский рынок.
Как сообщает Reuters об этом заявила министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа.
Ван Мэй-хуа заявила, что это репутационное решение.
Выход компании ASUS с рынка РФ прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"ASUS присоединяется к цифровой блокаде и покидает РФ. Компания разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса", – написал он в Telegram.
Справка УНИАН. AsusTek Computer Inc. - расположенная на Тайване транснациональная компания, производящая компьютерную электронику, мобильные телефоны и т.д.