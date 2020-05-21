Бизнес и дипломатия должны шагать рука об руку – глава МИД

По словам Кулебы, состав членов Совета экспортеров и инвесторов будет обновлен на 80%.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ) при Министерстве иностранных дел Украины, в ходе которого отметил, что бизнес и дипломатия должны "шагать рука об руку".

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"Почему мы меняем Совет экспортеров и инвесторов? Потому что сильный бизнес, который платит налоги в Украине, который инвестирует в производство и в смежные отрасли в Украине - это сильная экономика. А сильная экономика - это сильная страна. Чем сильнее будут наши позиции внутри страны, тем сильнее будут наши позиции и в мире", – сказал Кулеба в ходе онлайн-конференции.

Кулеба рассказал, что Министерство иностранных дел внедряет изменения в СЭИ, обновив состав его членов на 80%, чтобы украинская экономика в целом укреплялась и росла.

По словам министра, сейчас необходимо помочь украинским экспортерам в сохранении в условиях кризиса и укреплении их позиций в дальнейшем.

"Бизнес и дипломатия должны шагать рука об руку. И когда президент какой-то страны звонит нашему президенту и просит купить какой-то товар компании этой страны, то это нормально – это защита национальных интересов", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что обновленный совет будет сервисом не для конкретных компаний, а для каждого, кто делает бизнес в мире, заводит деньги в Украину и делает экономику сильнее, для чего будут разработаны процедуры и фильтры с учетом лучшего международного опыта.

Кулеба заявил о внедрении изменений в кадровую политику государства, в рамках которых представители бизнеса смогут оценивать кандидатов на должности за границей, в посольствах и центральных аппаратах, по профессиональным качествам.

"Хочу сразу заверить, что это не будут представители конкретных компаний… Мы будем работать с бизнес-ассоциациями, чтобы это была не предвзятая оценка профессиональных качеств", - подчеркнул Кулеба.

Также министр предложил представителям СЭИ выступать в качестве менторов при обучении дипломатов по вопросам торговли и инвестиций.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, инициированную министром иностранных дел. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.