Как сообщает Bloomberg, это самое затяжное пребывание крупнейшей в мире криптовалюты в данной зоне.

Вот уже более двух недель подряд главная криптовалюта в мире – биткоин – торгуется ниже психологической отметки $20 тысяч. Это самое затяжное пребывание актива в данной зоне.

Как сообщает агентство Bloomberg, такое поведение цифрового актива указывает на отсутствие оптимизма среди трейдеров на фоне сложной макроэкономической ситуации.

Биткоин снижается уже четвертую торговую сессию подряд – накануне он потерял еще 1% и подешевел до $18 969. Негативная динамика сказалась и на других криптовалютах: Ethereum упал на 0,25%, а альткоины, включая Cardano, Solana и Avalanche, за последние сутки просели на 1,2–3%.

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Bloomberg пишет, что некогда считавшийся убежищем от инфляции биткоин не смог оторваться от своей сильной корреляции с другими рисковыми активами, включая ценные бумаги технологических компаний, а инвесторы склоняются к классическим сценариям и более безопасным убежищам.

Обвал Биткоина в 2022: причины и прогнозы

В ноябре прошлого года биткоин торговался на уровне почти 70 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.

С начала лета 2022 биткоин торгуется в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.

Ветеран криптотрейдинга Тон Вейс, предсказавший обрушение цены биткоина в 2018 году, допускает, что падение главной криптовалюты с текущих уровней может дойти до $10-11 тысяч.

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