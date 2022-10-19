По состоянию на 19 октября биткоин торгуется на уровне $19,2 тысяч за монету.

Некоторые эксперты уверены, что биткоин уже достиг своего "дна" и вряд ли упадет ниже среднего показателя в $18, другие же не столь оптимистичны, и поэтому прогнозируют еще большее проседание курса.

Ветеран криптотрейдинга Тон Вейс, предсказавший обрушение цены биткоина в 2018 году, допускает, что падение главной криптовалюты с текущих уровней может дойти до $10-11 тысяч.

В новом обзоре на своем YouTube аналитик рассказал, что биткоин формирует нисходящий треугольник, похожий на треугольник 2018 года, когда курс ведущей криптовалюты упал почти в два раза с 6000 долларов до примерно 3000.

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Данные расчетов трейдера показали, что вероятно снижение цены на 60%. В таком случае падение биткоина с текущих уровней может дойти до $7 тыс. Однако Вейс считает такой расклад маловероятным. По его мнению, реалистичным вариантом будет снижение криптовалюты в цене до диапазона $10-11 тысяч.

Обвал Биткоина в 2022: причины и прогнозы

В ноябре прошлого года биткоин торговался на уровне почти 70 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.

С начала лета 2022 биткоин торгуется в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 19 октября биткоин торгуется по $19,2 тысяч за монету, тогда как второй самый дорогой криптоактив Ethereum сейчас стоит около 1300 долларов.

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